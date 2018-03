Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em casa antiga mata homem de 51 anos

“Ouvimos explosões e pensámos logo o pior”, descreveu vizinha.

Por Francisco Manuel | 09:34

"Ao chegar, vimos chamas muito altas. Ouvimos as explosões e pensámos logo o pior." Foi desta forma emocionada que uma vizinha descreveu o cenário de horror que esta sexta-feira acordou o lugar da Giesta, em Escariz, Arouca.



Um violento incêndio que foi fatal para Carlos Alberto Almeida Gomes, de 51 anos. A casa, de construção antiga, à base de madeiras, ficou totalmente destruída. O interior colapsou e as paredes exteriores ameaçam ruir e terão de ser demolidas. A PJ do Porto investiga as causas.



O alerta foi dado pelas pessoas que, àquela hora, 07h30 da manhã, ali passavam a caminho do trabalho. "Quando as primeiras equipas chegaram, encontraram a casa totalmente tomada pelas chamas", explicou ao CM Ricardo Guerra, comandante dos Bombeiros de Fajões.



No interior da moradia havia várias garrafas de oxigénio, que, fruto do intenso calor, acabaram por explodir. "Inicialmente pensávamos que a dona da casa, de 90 anos, também ali estava, mas, pouco depois, um familiar disse que ela se encontrava hospitalizada há alguns dias", explicou outra vizinha.



A intensidade das chamas impediu a entrada dos bombeiros e só depois das 09h00 é que as equipas conseguiram aceder ao interior, encontrando Carlos carbonizado. A vítima estaria a dormir no quarto, que desabou na sequência do incêndio. "Uma tragédia, porque ele, apesar de doente, era o amparo da mãe", disse outra moradora. O corpo foi levado para a morgue para ser autopsiado.