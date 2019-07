Uma mulher ficou ferida esta manhã de sábado durante um incêndio numa habitação em Braga. A vítima residia no local que foi consumido pelas chamas.O incêndio terá tido origem na cozinha e as autoridades suspeitam da possibilidade de fogo posto pela própria vítima que sofre de problemas psiquiátricos.A mulher sofreu ferimentos graves por inalação de fumo e foi transportada para o hospital de Braga. As hamas foram rapidamente extintas pelos bombeiros.