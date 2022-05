Incêndio em casa mata casal de idosos em Santarém

Um casal de idosos - o homem com 82 anos e a mulher com 78 - morreu este domingo na sequência de um incêndio que deflagrou no apartamento onde residiam na Rua Pedro Soares, em Santarém.As chamas terão sido provocadas por um radiador, segundo fonte da PSP, e atingiram apenas uma divisão da casa. No entanto, o fumo invadiu todo o apartamento e poderá ter estado na origem da morte dos habitantes, já que os corpos não apresentavam marcas de queimaduras.Um agente da PSP sofreu ferimentos ligeiros ao tentar entrar no apartamento para socorrer as vítimas e foi assistido no local.