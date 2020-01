Incêndio em casa mata homem de 72 anos em Viseu

Um incêndio deflagrou na manhã desta quinta-feira numa casa na freguesia de Coutos, no concelho de Viseu, e fez um morto.Segundo avançou o Comando Distrital de Operações de Socorro, a vítima é um homem de 72 anos que vivia sozinho na habitação.O alerta foi dado pelas 10h00 da manhã.As autoridades ainda estão a apurar as causas do incêndio.Mais de 20 operacionais e nove viaturas dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Viseu, Voluntários de Campo de Besteiros (Tondela), Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR estiveram envolvidos na ocorrência.A PJ vai para o local.