Incêndio em casa mata idosa em Coimbra

Marido da vítima pediu ajuda aos vizinhos. Foi hospitalizado.

Por Mário Freire | 12.02.19

Uma mulher de 84 anos morreu esta segunda-feira de madrugada na sequência de um incêndio que destruiu o rés do chão da sua casa, em Coimbra. O marido, de 85 anos, foi hospitalizado por inalação de fumos e ferimentos ligeiros. Não corre risco de vida.



Os vizinhos foram acordados à 01h35 pelos gritos de socorro do marido da vítima mortal: "Tocou aflito à campainha a dizer que estava tudo arder e que a mulher estava lá dentro, já não conseguimos fazer nada", conta ao CM o vizinho da frente, Álvaro Reis.



Pelo relato de outra vizinha, que chegou 40 minutos antes, o incêndio foi devastador e rápido: "Passei de carro pouco antes, não vi fumo nem cheirava a queimado", diz Carla Santos.



O óbito de Maria do Carmo Dias foi confirmado pelo INEM. A PJ está a investigar.