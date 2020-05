Incêndio em casa mata idosa no Porto

Maria Custódia, de 85 anos, morreu este domingo na sequência de um incêndio que deflagrou na casa onde vivia sozinha na rua da Glória, no Porto. O corpo da mulher apresentava algumas queimaduras, mas tudo indica que terá morrido devido à inalação de fumo."Entrei na casa juntamente com um outro vizinho e já estava um fumo muito negro. Vimos labaredas junto à entrada na zona da sala e conseguimos apagar com água", disse aoJosé Viana, vizinho da vítima.Os Sapadores do Porto foram chamados ao local, tal como a PSP e a Polícia Judiciária, que agora investiga.