Incêndio em Celorico da Beira mata dez mil galinhas

Um incêndio num complexo aviário em Lageosa do Mondego, em Celorico da Beira, resultou ontem na morte de 10 mil galinhas. As chamas terão deflagrado às 07h30 e o alerta foi dado 10 minutos depois."À chegada dos bombeiros, a cobertura do pavilhão já estava praticamente toda tomada pelas chamas. Ainda conseguimos salvar dois mil animais, mas os restantes, cerca de 10 mil, acabaram por morrer devido a inalação de fumo", contou aoCarlos Almeida, comandante da corporação de Celorico da Beira. Combateram o fogo 28 bombeiros, auxiliados por 10 veículos. A GNR investiga.