Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em churrasqueira obriga a evacuação de prédio em Alvalade

Fogo começou na conduta do estabelecimento.

11:03

Um incêndio na conduta de uma churrasqueira na Avenida da Igreja, em Alvalade, obrigou na manhã deste domingo à evacuação do prédio.



De acordo com os Sapadores de Lisboa, houve um foco de incêndio dentro do estabelecimento.



O alerta foi dado às 10h30 e foram mobilizados para o local 17 bombeiros apoiados por cinco carros.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar não há registo de feridos. O trânsito foi cortado naquele local.