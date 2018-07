Incêndio na Baixa de Lisboa faz dois mortos

Fogo não se propagou para outros edifícios.

Por Lusa | 06:25

Um incêndio numa cobertura de um prédio na rua dos Correeiros, na baixa de Lisboa, deflagrou esta quinta-feira por volta das 04h00, segundo o CM conseguiu apurar.



Segundo fonte da PSP, já depois do incêndio extinto foram encontrados dois corpos nas águas furtadas do edifício, no último andar. Uma das vítimas mortais é um homem entre os 60 e os 70 anos e quanto à segunda vítima ainda não é possível determinar nem género nem idade.



O incêndio já se encontra extinto e os meios de socorro já não se encontram no local, estando apenas a PSP.



A rua dos Correeiros mantinha-se, até às 06h00, cortada ao trânsito, de acordo com a Polícia Municipal de Lisboa.



As causas do incêndio são ainda desconhecidas e a PSP já está a investigar.



Ao que o CM apurou, a cobertura do prédio ardeu na totalidade.