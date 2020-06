Incêndio em Coimbra deixa oito sem casa

Oito pessoas ficaram ontem desalojadas, em Coimbra, após um incêndio ter atingido a cobertura de um edifício de quatro andares, na rua do Almoxarife, pelas 14h30.As chamas concentraram-se nas águas-furtadas do prédio, cortaram o fornecimento de energia elétrica e deixaram o edifício sem condições de habitabilidade. A responsabilidade pelo realojamento das vítimas foi entregue aos serviços municipais de Proteção Civil.O incêndio ocorreu na baixa da cidade, uma zona histórica com elevada concentração de edifícios degradados, e obrigou as autoridades a mobilizar 17 operacionais para combater as chamas.