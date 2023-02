Pelo menos dois feridos em incêndio num prédio de sete andares em condomínio de luxo na Foz, Porto

Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta quarta-feira numa cozinha de um apartamento no segundo andar de um dos blocos de um condomínio de luxo na Foz, no Porto. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, uma por inalação de fumos e outra com queimaduras, e foram levadas para o hospital.O prédio de sete andares foi evacuado, devido à elevada quantidade de fumo. No entanto, quatro pessoas ficaram retidas num dos apartamentos porque a autoescada não teve condições para operar, devido à instabilidade do terreno. Os moradores já foram entretanto retirados do interior do prédio.O alerta foi dado às 19h29 pelos moradores e no local estão 16 bombeiros, apoiados por cinco viaturas.A Polícia Municipal já rebocou carros que estavam mal estacionados e que dificultavam a circulação das viaturas de socorro.