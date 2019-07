Incêndio em cozinha obriga à intervenção dos bombeiros

Um incêndio numa habitação, ao início desta madrugada, obrigou à intervenção dos bombeiros. O alerta foi dado perto da meia noite deste sábado, na Rua da Mina, aldeia de Grijó, concelho de Macedo de Cavaleiros.



As chamas tiveram origem na cozinha, esta que acabou por ser a divisão que ficou mais afetada. Graças à rápida intervenção dos bombeiros, o fogo não alastrou a toda a moradia. A casa ficou com condições de habitabilidade, mas devido ao calor e ao fumo acumulados, os moradores acabaram por passar a noite em casa de familiares. Não há feridos a registar, apenas os danos materiais, uma vez que na altura em que o fogo começou, os moradores, um casal, estavam na parte exterior da casa.





As chamas poderão ter tido origem num curto-circuito. As autoridades investigam. No local estiveram os bombeiros voluntários de Macedo de Cavaleiros e a GNR, num total de mais de 20 operacionais.