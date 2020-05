Incêndio em destilaria faz dois feridos no Montijo

Um incêndio numa destilaria anexa a uma habitação, em Santo Isidro, Pegões, concelho do Montijo, provocou ao início da noite deste domingo dois feridos, um deles grave.

Segundo o Comando Distrital da Proteção Civil de Setúbal, as chamas tiveram início às 19h50. Foram mobilizados 22 operacionais e sete viaturas.

As chamas foram extintas e os feridos – o grave tinha queimaduras no abdómen – transportados ao hospital do Barreiro.