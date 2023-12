Incêndio em dois silos de 'pellets' na zona industrial do Juncal faz um ferido em Porto de Mós

Um incêndio deflagrou este sábado à tarde numa unidade industrial de biomassa no Juncal, Porto de Mós, afetando dois silos de 'pellets' e provocando ferimentos num funcionário, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a fonte do comando sub-regional de Leiria da ANEPC, o fogo em dois silos de 'pellets' da CMC Biomassa, na zona industrial do Juncal, "teve início às 17h10" e mobilizava oito meios de socorro e 20 operacionais.

O sinistro encontrava-se, cerca de uma hora após o alerta, a "caminho de ser controlado" uma vez que estava "a ceder aos esforços" dos meios de combate dos bombeiros.

O comando sub-regional da autoridade de proteção civil tinha registo de um ferido, funcionário da unidade industrial, mas não dispunha de mais informações acerca do seu estado.

Segundo a mesma fonte, "não há possibilidade" de o fogo alastrar a qualquer outra unidade na zona.

A CMC Biomassa desenvolve atividade nos fluxos de biomassa residual florestal, valorizando "os resíduos da floresta por meio de um processo dinâmico, com base no princípio das simbioses industriais para a partilha de recursos", afirma a empresa no seu 'site'.