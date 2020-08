Incêndio em duas casas assusta moradores em Felgueiras

Duas casas ficaram danificadas, em Várzea, Felgueiras, depois de um incêndio, esta madrugada. O alerta foi dado cerca das 3h30.Segundoapurou, o fogo terá começado numa habitação, pertencente ao IHRU, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. O alerta foi dado por um vizinho que se apercebeu de um pequeno estrondo, tendo chamado os bombeiros.O fogo, que alastrou a uma casa contígua, foi combatido pelos Bombeiros de Felgueiras. Numa das casas vive um casal idoso e na outra, uma família de quatro pessoas. Não há desalojados.Por causa do fumo, o casal idoso pernoitou na casa de um vizinho. Apesar de não ser competência da autarquia, os serviços da Câmara de Felgueiras estiveram hoje no local. A origem do incêndio está ainda por apurar.