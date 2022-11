Um incêndio deflagrou, durante a noite deste domingo, em duas tendas e duas roulottes no acampamento do Clube do Campismo do Concelho de Almada, na Costa da Caparica. Duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo.O alerta foi dado às 20h47 de domingo, sendo que as chamas ficaram controladas meia hora depois.No local estiveram nove veículos com 32 operacionais dos Bombeiros da Trafaria, Cacilhas e Almada e ainda a GNR.