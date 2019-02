Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em eletrodoméstico obrigou a evacuação de lar em Leiria

Utentes já regressaram às instalações.

Por Lusa | 18:56

Um incêndio num eletrodoméstico obrigou este sábado à evacuação de um lar de terceira idade do concelho de Leiria, mas os utentes já regressaram às instalações, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Os cerca de vinte utentes da instituição foram retirados do interior do edifício essencialmente por precaução e pelo fumo provocado pelo fogo, cujo alerta foi dado pelas 13h00 deste sábado, adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



O fogo, que ficou circunscrito ao eletrodoméstico em que deflagrou, não provocou outros danos, permitindo que os utentes do lar, situado em Barreiros, na freguesia de Amor (concelho de Leiria), regressassem pouco depois às instalações.



Um utente foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, devido à inalação de fumo.



Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros e da GNR de Leiria e uma equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), no total de 25 operacionais e 11 viaturas.