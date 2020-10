Incêndio em empresa de óleos alimentares no Montijo deixa bombeiro ferido

Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS).

CDOS confirmou que, na manhã desta quinta-feira, a situação está controlada e em situação de rescaldo.

Um bombeiro ficou ferido, com queimaduras consideradas ligeiras, na madrugada desta quinta-feira na sequência de um incêndio numa empresa de óleos alimentares no Montijo.Ao que oconseguiu apurar as chamas consumiram parte da empresa Vestan e do material que se encontrava no exterior. "O incêndio alastrou depois a um parque de estacionamento exterior, afetando uma outra empresa de tintas", disse fonte doNo local estiveram 70 operacionais apoiados por 26 veículos. Foram mobilizados elementos dos Bombeiros do Montijo, Barreiro, Alcochete e Pinhal Novo, a Proteção Civil, a GNR e elementos da EDP.O alerta foi dado às 00h55.Fonte do