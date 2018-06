Incêndio em fábrica de Ovar deixa população em alerta

Bombeiros estão no local.

17:20

Um incêndio deflagrou, na tarde desta sexta-feira, numa fábrica de reparações e construção de arcas frigoríficos para camiões, na rua Cimo da Vila, em Ovar.

As chamas começaram pelas 16h05. O alerta chegou aos bombeiros pelos funcionários da fábrica.

Para já não há registo de feridos. Trabalhadores terão tido folga para poderem ver a seleção a estrear-se no Mundial 2018 e as pessoas que estavam perto da fábrica foram retiradas do local. A estrada foi cortada.

No local estão cinco corporações de bombeiros do distrito Aveiro e um total de 48 homens.



Incêndio encontra-se em fase de rescaldo.



Segundo o CM conseguiu apurar, a causa dos incêndios é desconhecida.