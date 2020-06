Incêndio em fábrica de produtos agrícolas faz dois feridos graves em Setúbal

Um incêndio que deflagrou na madrugada deste domingo, em Setúbal, causou ferimentos graves em dois homens, de 30 e 35 anos.

Devido às extensas queimaduras, um dos feridos foi helitransportado, já durante a manhã, para os Hospitais da Universidade de Coimbra, e o outro encaminhado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Segundo informação dos Sapadores de Setúbal, o fogo teve lugar na fábrica de produtos agrícolas Sapec Agro, no momento que estava a ser manuseado enxofre.

O alerta foi dado pelas 02h50 e mobilizou meios dos Sapadores, com 16 operacionais e cinco viaturas, e dos Bombeiros Voluntários da cidade, com uma viatura e dois operacionais. Estiveram também no local meios do INEM e da Cruz Vermelha.



O incêndio foi dado como extinto pelas 03h30.