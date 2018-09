Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Fafe deixou três pessoas desalojadas

Fogo deflagrou numa casa onde vivia um casal de octogenários.

17:06

Um incêndio numa habitação em Cepães, Fafe, deixou esta terça-feira três pessoas desalojadas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, o fogo deflagrou numa casa onde vivia um casal de octogenários, destruindo um quarto e danificando o telhado. As chamas também provocaram danos numa habitação próxima, onde residia uma mulher.



O alerta ocorreu às 14h44 e o incêndio não causou feridos.



Oito operacionais dos bombeiros de Fafe combateram as chamas, apoiados por três veículos.



No local, estiveram também os serviços municipais de proteção civil e de ação social da autarquia de Fafe.