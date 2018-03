Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em garagem consome dois carros

Situação gerou preocupação e obrigou à mobilização de oito corporações de bombeiros.

Por João Mira Godinho | 01:30

O alerta surgiu às 16h27 de segunda-feira. Uma garagem, numa cave no centro de Vilamoura, perto da marina, estava em chamas. Apesar da rápida resposta dos bombeiros, com a deslocação de homens de oito corporações para o local, duas viaturas foram destruídas.



"Eu estava em casa a dormir, porque trabalho num bar, na marina, e foram-me acordar a dizer que a garagem estava a arder", contou ao CM Rodolfo Sereia, proprietário de um dos veículos no local, mas que não terá sofrido danos. O fogo, de causas ainda desconhecidas, terá tido origem precisamente num dos dois carros atingidos.



Segundo testemunhas, ouviram-se várias explosões, até à chegada dos bombeiros, que, para entrarem na garagem e combaterem as chamas, tiveram de recorrer a máscaras e garrafas de oxigénio, devido ao muito fumo que se concentrou - algum proveniente da combustão de plástico e borracha. "É sempre complicado por se tratar de uma cave, mas conseguimos, em cerca de uma hora, dominar o incêndio", referiu Irlandino Santos, comandante dos bombeiros de Loulé.



Na garagem estavam quatro a cinco veículos e alguns espaços eram utilizados como arrecadação mas, "à exceção dos danos provocados pelo fumo, o incêndio atingiu apenas duas viaturas", acrescentou Irlandino Santos. Além de Loulé, estiveram no local as corporações de Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel, Silves, Lagoa e as duas de Faro. A GNR garantiu o perímetro de segurança.