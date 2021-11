Um incêndio que deflagrou na manhã desta terça-feira numa garagem subterrânea, no Carregado, obrigou à evacuação do edifício, com 15 andares.Uma pessoa ficou ferida, por inalação de fumos.O alerta foi dado pouco depois das 10h30 e o incêndio dado como extinto pelas 11h50.Para o local foram destacados meios dos Bombeiros de Alenquer e de Vila Franca de Xira, assim como elementos da GNR, num total de 18 operacionais e sete viaturas.