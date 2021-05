Incêndio em Gondomar mata homem e fere 12 pessoas

Um homem de 45 anos morreu, esta terça-feira de madrugada, na sequência de um incêndio num prédio na rua dos Girassóis, em Fânzeres, Gondomar. O fogo provocou ainda um ferido grave e onze ligeiros devido à inalação de fumo e crises de ansiedade. Um bombeiro também necessitou de receber tratamento médico por exaustão.



"Acordei a meio da noite com o cheiro a fumo e com o barulho de alguns dos meus vizinhos aos gritos e a pedirem ajuda. À hora do incêndio estava toda a gente a dormir e fiquei muito assustada", contou ao CM uma das moradoras do prédio. Devido ao fumo, os bombeiros tiveram de evacuar o edifício e retirar algumas das pessoas com recurso a uma autoescada. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio.

