Incêndio em Grândola mobiliza mais de 200 operacionais e sete meios aéreos

Um incêndio deflagrou esta terça-feira de manhã numa área de mato no concelho de Grândola (Setúbal), com o combate às chamas a mobilizar quase 200 operacionais, apoiados por 62 veículos e sete meios aéreos, indicou a Proteção Civil.Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo, para o qual foi dado o alerta às 11h19, atinge uma zona de mato na área geográfica da freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra.O combate às chamas mobilizava, às 15h00, 193 operacionais, de acordo com o mesmo 'site'.Contactado pela agência Lusa, o comandante distrital de Proteção Civil de Setúbal, Elísio Oliveira, precisou que o incêndio se desenvolveu "numa zona de montado, com uma área povoamento com eucalipto"."É um combustível fino, arde rapidamente e, com o vento, provoca muitas projeções", notou, sublinhando que "o vento forte está a dificultar o combate" às chamas.Elísio Oliveira referiu que estão no terreno 10 máquinas agrícolas e de rasto, para "ajudar abrir faixas de contenção", prevendo que o fogo seja dado como dominado muito em breve.Quanto aos meios aéreos, assinalou, o combate às chamas conta também com quatro aviões bombardeiro, dois helicópteros ligeiros e um avião de coordenação.O responsável disse não ter conhecimento da existência de danos e frisou que "foi feita a proteção" de alguns montes dispersos que existem na zona.