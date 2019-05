Incêndio em Guimarães obriga à evacuação de prédio com 13 pessoas

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite num prédio na Rua Comandante Carvalho Crato, na vila de Taipas, em Guimarães, e obrigou à retirada de 13 pessoas que se encontravam dentro das casas. O fogo atingiu ainda uma fachada de um apartamento e uma loja de ferragens.



Segundo fonte oficial dos Bombeiros Voluntários das Taipas, o alerta do incêndio foi dado por volta das 22h20.





Foram mobilizados para o local 21 operacionais apoiados por seis viaturas.Na sequência do incêndio, uma casa ficou danificada devido ao fumo e vários materiais da loja de ferragens ficaram queimados.Por questões de segurança, o prédio teve de ser evacuado.Quando o incêndio se deu como extinto, as pessoas puderam regressar às habitações.Não há registo de feridos.A GNR também foi chamada ao local e está a investigar as origens deste incêndio.