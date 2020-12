Incêndio em habitação danifica três carros em Braga

Um incêndio numa cozinha de um apartamento provocou vários danos, incluindo em três carros, este sábado à noite na rua Afonso Palmeira, em São Víctor, Braga.Segundo apurou ojunto de fonte do CDOS de Braga, o fogo teve origem numa frigideira esquecida com óleo quente. Os moradores da habitação acabaram por atirar água quente para o óleo, que acabou por saltar, provocando um incêndio.O impacto acabou por partir os vidros da janela da cozinha, que caíram em cima de três carros que se encontravam naquela rua, provocando danos nos mesmos. Não há registo de feridos.O alerta foi dado pelas 21h35.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, com oito operacionais, apoiados por duas viaturas.