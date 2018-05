Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação de Faro faz dois desalojados

Causas do fogo ainda não são conhecidas.

13.05.18

Duas pessoas ficaram desalojadas após um incêndio numa habitação, este domingo, em Faro. Havia o receio de as chamas se estenderem a outras habitações mas apenas uma casa foi atingida.



As causas do incêndio ainda não são conhecidas. O alerta foi dado cerca das 20h30.



As chamas foram extintas após 10 minutos.



Ao local acorreram os Bombeiros de Faro que agora estão em trabalhos de rescaldo.