Incêndio em habitação de Paços de Ferreira provoca um ferido grave

Um incêndio numa habitação de Meixomil, no concelho de Paços de Ferreira, provou esta segunda-feira um ferido grave, que foi transportado para o hospital de Penafiel, disse à Lusa fonte dos bombeiros.A vítima é do sexo masculino e terá sofrido queimaduras graves, segundo a corporação de Paços de Ferreira.Às 18h20, o incêndio ainda estava a ser combatido por 10 elementos da corporação de Paços de Ferreira, apoiados por quatro viaturas.A ocorrência foi registada às 18:09 e são desconhecidas as causas do incêndio.