Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação de Vimioso obriga a realojamento de família

No local estiveram 22 operacionais e seis veículos de combate a incêndios.

16:23

A Proteção Civil de Vimioso, no distrito de Bragança, foi chamada a realojar uma família cuja habitação foi esta quarta-feira parcialmente destruída pelas chamas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



"Quando chegámos ao local as chamas já tinham tomado conta de parte da habitação, nomadamente ao nível da cobertura e piso superior. O ataque foi imediato e conseguimos evitar uma situação mais complicada", declarou o comandante dos Bombeiros de Vimioso, António Sutil.



Segundo o comandante dos bombeiros, os desalojados foram encaminhados pela Proteção Civil Municipal para proceder ao seu realojamento.



No local estiveram 22 operacionais e seis veículos de combate a incêndios.



A GNR tomou conta da ocorrência.