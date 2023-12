Incêndio em habitação deixa família sem teto em Alijó

Um incêndio numa habitação de construção precária em Vilarelho, no concelho de Alijó, deixou desalojada uma família de cinco pessoas.O fogo teve início na lareira de uma barraca, quando a família ainda estava a dormir, na manhã deste domingo. Foi uma mulher, de 50 anos, que se apercebeu das chamas e de imediato foi acordar e alertar os restantes familiares de modo a abandonar a habitação. As chamas rapidamente se propagaram, as tábuas de madeira queimaram e as paredes cederam, o que culminou na destruição quase por completo das barracas, uma vez que estas eram forradas a plástico.E apesar do rasto de destruição ainda conseguiram salvar uma máquina de lavar a roupa. Para o local foram acionados os bombeiros de Alijó com 14 operacionais e seis viaturas. Acabando por impedir que o incêndio chegasse a outras barracas onde vivem mais pessoas.sabe que a Câmara Municipal de Alijó disponibilizou alojamento à família desalojada numa residencial da vila e que a proteção civil municipal vai continuar a acompanhar o caso.