Incêndio em habitação deixa seis pessoas desalojadas em Arcos de Valdevez

Uma família de seis pessoas ficou desalojada, esta noite de terça-feira, na sequência de um incêndio de uma habitação, em Arcos de Valdevez. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Valdevez, para um incêndio habitacional, na travessa do Eixo Velho, em Távora, freguesia de Santa Maria e São Vicente. À chegada dos operacionais, os moradores já se encontravam no exterior da casa. Os habitantes vão ser realojados, apoiados pela junta de freguesia, numa casa temporária.A equipa de primeira intervenção dos bombeiros de Arcos de Valdevez evitou a propagação das chamas às casas vizinhas. Ainda assim, as chamas destruíram o primeiro andar da moradia.A GNR de Arcos de Valdevez foi acionada para o local e investiga as causas do fogo.