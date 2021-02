Incêndio em habitação deixa seis pessoas desalojadas em Espinho

Seis pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio, esta manhã de segunda-feira, de uma habitação, em Anta, Espinho.Das vítimas, uma está infetada com a covid-19 e uma outra foi levada, por inalação de fumos, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.Os desalojados vão ser instalados, provisóriamente, num dos quartéis da corporação.Um cão e um gato foram resgatados pelos bombeiros. O canídeo - foi reanimado e assistido pelo veterinário municipal - foi levado para o hospital veterinário dos Carvalhos. Um periquito morreu na sequência do incêndio.A PSP de Espinho esteve no local.