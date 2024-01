Incêndio em habitação faz três desalojados em Vila Pouca de Aguiar

Três pessoas ficaram desalojadas depois de um incêndio deflagrar esta quarta-feira num segundo andar de um prédio, na rua Gomes da Costa, em Vila Pouca de Aguiar.Alerta foi dado pelas 12h00. Os bombeiros conseguiram confinar o incêndio à cozinha do apartamento atingido, evitando a propagação a outros compartimentos e apartamentos contíguos.Das pessoas desalojadas nenhuma ficou ferida. "Não houve vítimas a registar, registando-se somente danos materiais", disse o Comandante Hugo Silva.A Proteção Civil encontra-se a encetar diligências para realojar a família.No local estiveram os Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar com 11 operacionais acompanhados por quatro veículos, a Proteção Civil Municipal e a GNR.A GNR encontra-se a investigar as causas do incêndio.