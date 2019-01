Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação faz três feridos em Tabuaço

Casa ardeu parcialmente na localidade de Santa Leocádia, Viseu.

Por Lusa | 07:32

Um casa ardeu esta quinta-feira parcialmente e três pessoas foram transportadas ao hospital por inalação de fumos, na localidade de Santa Leocádia, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu.



"O fogo destruiu uma parte mais antiga da habitação onde viviam uma senhora de 73 anos paraplégica, um filho de 46 e uma neta de 25, ambos deficientes mentais, que tiveram de ser transportados ao Hospital de Vila Real devido a inalação de fumos", adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



De acordo com a fonte, a habitação tinha uma parte velha e outra parte que tinha sido renovada e habitável.



O fogo, cujo alerta foi dado às 03h55, foi dado como extinto, mas no local encontravam-se às 07h00 duas dezenas de operacionais, com o apoio de oito veículos.