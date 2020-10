Incêndio em habitação faz um desalojado na Póvoa de Varzim

Um incêndio que deflagrou este sábado à noite e deixou inabitável o primeiro andar de uma habitação na localidade de Amorim, na Póvoa de Varzim ficando uma pessoa desalojada.O rés-do-chão da casa, onde habitavam outras pessoas, não foi afetado. O alerta para o fogo foi dado às 19h20. A proprietária foi assitida pelos bombeiros por inalação de fumo, mas recusou receber tratamento médico numa unidade hospitalar.Segundo apurou o CM a pessoa que ficou desalojada vai ser acolhida por familiares. Desconhecem-se para já as causas do incêndio.A PSP esteve no local e investiga.