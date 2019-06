Incêndio em habitação faz um ferido em Olhão

Incêndio numa habitação fez um ferido, esta quinta-feira, em Arrunhado, Olhão. A vítima com cerca de 90 anos foi transportada para o Hospital de Faro com ferimentos nos membros inferiores.O alerta foi dado às 19h46.Segundo o site da Proteção Civil, no local estiveram 17 operacionais apoiados por seis viaturas, os Bombeiros Municipais de Olhão, a GNR e o INEM.O incêndio já se encontra em fase de resolução.