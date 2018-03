Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação faz um morto em Alvaiázere

Alerta foi dado por volta das 02h00 da madrugada desta segunda-feira.

08:53

Um homem entre os 60 e os 70 anos morreu na sequência de um incêndio que deflagrou no anexo de uma habitação em Alvaiázere, Leiria, na madrugada desta segunda-feira.



De acordo com o que o CM pôde apurar, a vítima mortal sofria de uma doença neurológica e por esse motivo habitava no anexo da casa da família, por questões de mobilidade e facilidade nos cuidados de saúde.



O alerta para o incidente foi dado por volta das 02h00, na localidade de Farroeira. No local estiveram quatro viaturas dos Bombeiros e do INEM e ainda elementos da Polícia Judiciária.



Em atualização