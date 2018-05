Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação faz um morto em Portimão

Mulher da vítima, ambos na casa dos 80 anos, também ficou ferida com gravidade.

14:43

Um homem octogenário morreu na sequência de um incêndio habitacional que deflagrou numa casa na Rua das Lojas, no centro de Portimão, no distrito de Faro.



O CM sabe que o fogo provocou ainda ferimentos graves à esposa da vítima, também ela já idosa. Ambos os membros do casal foram transportados de imediato para o hospital, onde o homem já chegou cadáver.





No local estiveram 39 operacionais dos Bombeiros de Portimão, da GNR, da Cruz Vermelha e do INEM.



Em atualização