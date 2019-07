Incêndio em habitação mata mulher em Viseu

Um incêndio numa casa em Moselos, no concelho de Viseu, provocou no final do dia desta segunda-feira a morte a uma mulher de cerca de 80 anos, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu."O alerta foi dado às 19h07, um incêndio urbano que provocou uma vítima mortal, uma senhora com mais ou menos 80 anos, e ainda não se sabem as causas do incêndio", explicou a fonte do CDOS.A mesma fonte acrescentou que o incêndio aconteceu em Moselos, na freguesia do Campo, concelho de Viseu, e no local estiveram oito viaturas e 20 homens, entre bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa e Guarda Nacional Republicana (GNR).