Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio habitacional no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, esta segunda-feira.O alerta foi dado às 14h16.As vítima sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local.O incêndio já se encontra extinto.No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Amadora, com um total de 10 operacionais e 3 viaturas.