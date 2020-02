Incêndio em Lamego deixa quatro pessoas desalojadas

Um incêndio numa habitação deixou ontem quatro pessoas desalojadas, em Lamego. O alerta foi dado pelas 14h30. O fogo terá começado num dos quartos da habitação e as causas do sinistro estão a ser investigadas pela PSP. Apesar do aparato, não se registaram feridos.O fumo negro que saía da habitação, na rua Dr. Justino Pinto de Oliveira, deu o alerta aos Bombeiros de Lamego, que têm o quartel a poucos metros.Os danos causados pelas chamas deixaram a casa sem condições de habitabilidade. O caso está agora a ser acompanhado pelos serviços municipais de Proteção Civil.