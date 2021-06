O incêndio que deflagrou num colchão de um quarto do lar da Cruz Vermelha de Macieira de Rates, em Barcelos, obrigou a que o primeiro piso do edifício fosse evacuado e 14 pessoas fossem hospitalizadas.



Uma delas, um homem de 55 anos, que estava no local onde as chamas surgiram, inspirava mais cuidados. Após serem avaliados, os utentes tiveram todos alta e regressaram à instituição. O alerta foi dado às 22h30 de quinta-feira.

