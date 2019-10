Incêndio em lar de idosos faz dois feridos em Vagos

Duas pessoas ficaram feridas num incêndio, ao final desta tarde, numa casa de repouso para idosos, em Vagos, no distrito de Aveiro. Uma cuidadora, de 47 anos, e um homem, de 60 anos, ficaram feridos por inalação de fumos.



Os utentes foram retirados e escaparam sem ferimentos. As vítimas foram assistidas, no local, pelos bombeiros de Vagos, e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.

O alerta foi dado, cerca das 19h00, para um incêndio urbano, na rua da Liberdade, em Gândara.

A GNR investiga as causas do incêndio.