Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em lar de idosos no Porto controlado pelos bombeiros

Não houve registo de feridos.

Por Lusa | 07:21

Um incêndio deflagrou na noite de sexta-feira num lar de idosos no Porto, com os bombeiros a controlarem a situação sem necessidade do edifício ser evacuado, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.



"Recebemos o alerta pelas 23h02, para um incêndio num lar de idosos no Porto. Arderam os cabos da central térmica do espaço e não houve necessidade de evacuar o edifício", disse fonte do CDOS do Porto.



Segundo a mesma fonte, o incêndio ocorreu no rés do chão do lar e os idosos estavam no primeiro andar.



"Ninguém necessitou de assistência, uma vez que os idosos estão em outro andar. A situação foi rapidamente controlada", acrescentou.



No local estiveram os Sapadores do Porto e os bombeiros voluntários do Porto, com 17 operacionais e quatro viaturas.