Um incêndio deflagrou este sábado no lar do Comércio em Matosinhos e mobilizou 17 operacionais dos bombeiros apoiados por cinco viaturas.O INEM e a PSP também se deslocaram ao local para prestar auxílio a algum eventual ferido, no entanto não há confirmação de qualquer vítima do fogo.As chamas começaram no quarto de um utente. Uma vela terá estado na origem do fogo que posteriormente se alastrou à roupa de cama do quarto do utente. O lar não teve de ser evacuado.