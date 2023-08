Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria

O incêndio que deflagrou às 14h16 deste sábado no concelho de Ourém ainda mobiliza 186 operacionais, 58 veículos e um meio aéreo no combate às chamas.Segundo apurou ojunto do, o incêndio está em fase de rescaldo.O incêndio teve origem na localidade de Cercal, concelho de Ourém, mas progrediu durante o dia de sábado para o concelho de Leiria.