Incêndio fecha pastelaria Mexicana em Lisboa

Nuvem de fumo começou por sair das cozinhas.

Por João Carlos Rodrigues | 12:46

Um princípio de incêndio na pastelaria Mexicana, uma dos estabelecimentos históricos de Lisboa, obrigou à intervenção dos bombeiros ao final da manhã desta terça-feira.

O alerta foi dado pelas 12h13, depois de uma densa nuvem de fumo ter começado a sair das cozinhas e a espalhar-se pela avenida Guerra Junqueiro. Apesar do susto ninguém ficou ferido. Desconhece-se para já as causas do incêndio.

Pelas 12h30, equipas do Regimento de Sapadores de Lisboa procediam a trabalhos de ventilação, não havendo previsão de quando o estabelecimento voltará a reabrir e funcionar com normalidade.