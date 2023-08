A8 cortada no sentido Norte-Sul devido ao incêndio em Loures

Um incêndio em mato em Lousa, Loures, está a mobilizar mais de duzentos bombeiros, apoiados por 54 viaturas e dois meios aéreos.



As chamas obrigaram ao corte da Autoestrada 8 (A8) no sentido norte-sul, disse a concessionária da via à Lusa. "A visibilidade está a melhorar, mas por indicação da GNR vamos proceder ao corte da A8 no sentido norte-sul para o nó de Lousa", disse à Lusa a mesma fonte.





O alerta foi dado pelas 16h15. De acordo com o comando regional de Lisboa da Proteção Civil, as chamas têm uma frente e estão a ser acionados meios de reforço para o local.

Imagens enviadas por populares mostram as chamas junto a habitações e à autoestrada A8.