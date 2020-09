Um incêndio em mato ocorrido junto ao bairro social da Quinta da Fonte, na Apelação, Loures, levou os bombeiros a chamar a PSP. Diversas armas de fogo, de calibre proibido, e até uma granada, foram encontradas enterradas no terreno lavrado após o combate às chamas.





CM apurou, o alerta para o fogo foi dado a meio da tarde de quinta-feira. Uma zona de mato, situada a cerca de 200 metros de um bloco de prédios do bairro da Quinta da Fonte, começou a arder com grande intensidade. Um dispositivo de bombeiros de várias corporações do concelho de Loures, auxiliados por diversas viaturas, foram chamados a combater o fogo.



Ao que oapurou, o alerta para o fogo foi dado a meio da tarde de quinta-feira. Uma zona de mato, situada a cerca de 200 metros de um bloco de prédios do bairro da Quinta da Fonte, começou a arder com grande intensidade. Um dispositivo de bombeiros de várias corporações do concelho de Loures, auxiliados por diversas viaturas, foram chamados a combater o fogo.

Foi possível evitar que o mesmo chegasse junto das habitações e foi já durante a fase de rescaldo que as armas foram descobertas. Os bombeiros lavravam o terreno queimado para evitar reacendimentos, quando desenterraram várias armas. Uma carabina, uma caçadeira de canos serrados e uma pistola (de aparente calibre 9 mm), ficaram descobertas no meio do mato queimado e da terra revirada. Ao lado estava ainda um saco com uma granada de fumo e diversos canos de armas desmontados. A PSP foi de imediato chamada e criou um perímetro de segurança para a ação de agentes especializados da Unidade Especial de Polícia. Todo o armamento foi levado para perícias e o Ministério Público deve agora ordenar a abertura de um inquérito para que se apure como as armas foram ali escondidas.